Bezos stifter kjempefond mot global oppvarming

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos gir 10 milliarder dollar til et fond som skal kjempe mot klimaendringene.

Mannen som er blant verdens aller rikeste, kunngjorde etableringen av fondet på sin Instagram-konto.

– Klimaendringene er den største trusselen mot planeten vår, skriver Bezos. Pengene skal gå til forskere, aktivister og ideelle organisasjoner, men detaljene er så langt ikke kjent.

Bezos har tidligere erklært at Amazon skal jobbe for å oppfylle utslippsmålene i Parisavtalen, til tross for at USAs president Donald Trump har trukket landet ut av den.

(©NTB)