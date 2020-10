Biden advarer mot å fjerne Obamacare

Å fjerne Barack Obamas helsereform, slik Donald Trump ønsker, kan føre til at amerikanere må betale for koronavaksine, sa Joe Biden i en tale onsdag.

Biden holdt talen der pandemien var hovedtemaet i Wilmington i hjemstaten Delaware. Han oppfordret også amerikanere til å bruke munnbind.

– Dette er ikke politisk, det er patriotisk å bruke munnbind. Bruk et, punktum, sa Biden.

Han understreket også at pandemien ikke vil forsvinne over natten hvis han blir valgt og advarte om at mye hardt arbeid vil bli nødvendig.

– Jeg stiller ikke til valg på et usant løfte om at jeg kan stanse pandemien ved å vri på en bryter, sa Demokratenes presidentkandidat.

