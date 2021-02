Det hvite hus bekrefter at president Joe Biden vil beholde USAs ambassade i Israel i Jerusalem.

Den kontroversielle flyttingen til Jerusalem ble gjort under hans forgjenger Donald Trump. Spørsmålet om lokaliseringen har vært et tema i flere tiår.

– Det amerikanske standpunktet er at ambassaden vår vil forbli i Jerusalem, som vi anerkjenner som Israels hovedstad. Den endelige statusen for Jerusalem er et tema som vil måtte avgjøres av partene i direkte forhandlinger, sier en talsperson for Biden.

(©NTB)

