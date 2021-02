Biden etter Trump-frifinnelse: Demokratiet er skjørt

Trass frifinnelsen av Donald Trump er det ingen tvil om anklagene mot ham, sier president Joe Biden.

– Selv om den endelige avstemmingen ikke førte til den domfellelse, er det ikke tvil om kjernen i tiltalen, sier Biden etter at Senatet stemte for å frifinne Trump i hans andre riksrettssak med 57 mot 43 stemmer.

Biden påpeker til at stormingen av Kongressen 6. januar, som Trump var tiltalt for å oppildne til, viser at demokratiet er sårbart.

– Dette triste kapitelet i vår historie er en påminnelse om at demokratiet er skjørt. At det alltid mot forsvares. At vi alltid må være på vakt, sier presidenten i en uttalelse.

