Biden glad for at Trump tilsynelatende er på bedringens vei

Demokratenes presidentkandidat kom med uttalelsen mens han mandag drev valgkamp i bydelen Little Havana i Miami, som ligger i den viktige vippestaten Florida. – Jeg ble glad for å se at presidenten snakket og spilte inn videoer i helgen. Nå som han har det travelt med å tvitre valgkampmeldinger, så vil jeg gjerne at han gjør dette: Hør på vitenskapsfolkene, oppfordret Biden. Han ba også Trump om å støtte et landsomfattende munnbindpåbud i føderale bygninger, noe Biden sier han har støttet i månedsvis. Tidligere mandag tvitret Trump at han kom til å bli utskrevet fra Walter Reed-sykehuset samme kveld etter å ha fått behandling mot covid-19 i tre dager på sykehuset. (©NTB)

