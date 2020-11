Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har overtatt ledelsen i Georgia, ifølge CNN og nyhetsbyrået AP. Vinner han der, vil det kunne avgjøre presidentvalget.

Både Biden og Trump har 49,4 prosents oppslutning i delstaten når over 99 prosent av stemmene er talt opp. Men Biden har fått en svært knapp ledelse etter at flere poststemmer er blitt telt. Et flertall av dem har gått til Biden.

