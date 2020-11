Biden: Har startet forberedelsene for å gå løs på koronakrisen og den økonomiske situasjonen

Joe Biden sier i en tale til nasjonen fredag kveld at tallene viser at han vil vinne valget, og at han allerede er i gang med å forberede seg på å ta over.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden understreket i en tale til nasjonen fredag kveld at han er klar til å ta fatt på kampen mot koronaviruset, redde økonomien og samle landet. – Vi slår Trump med over fire millioner stemmer, sa Biden. Han sa også at han allerede har holdt møter med eksperter for å se på hvordan han kan møte de to krisene USA står overfor, koronapandemien og de økonomiske problemene den har medført. – Jeg er klar fra dag én. Det ser nå ut til at vi kan komme opp mot 200.000 smittetilfeller på en dag. Vi kan aldri måle smerten så mange familier har følt, sa Biden.