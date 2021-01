Biden i minnemarkering: Viktig å minnes koronaofrene for å leges som nasjon

I en lavmælt og rørende koronamarkering i nasjonalparkanlegget National Mall hedret påtroppende president Joe Biden USAs 400.000 koronaofre tirsdag.

Etter at sykepleieren Lori Marie Key fra Michigan hadde sunget Amazing Grace, holdt Biden en kort tale ved det nasjonale minnebassenget mellom Washington-monumentet og Lincoln Memorial.

– For å leges, må vi huske. Det er vanskelig å minnes. Men det er sånn vi leges. Det er viktig å gjøre det som nasjon. Fra solnedgang til skumringen, la et lys skinne over mørket i dette hellige minnebassenget mens vi minnes alle vi har tapt, sa Biden.

Deretter stilte han, kona Jill og visepresidentparet Kamala Harris og Doug Emhoff seg mot bassenget, mens sangen Hallelujah ble fremført.

