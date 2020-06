Biden leder stort i ny måling

Joe Biden leder med 14 prosentpoeng foran president Donald Trump i en ny meningsmåling fra New York Times.

Meningsmålingen er en av Trumps svakeste hittil i valgkampen.

Mens demokraten Joe Biden får en oppslutning på 50 prosent, sier bare 36 prosent av de spurte at de vil stemme på den republikanske presidenten. Målingen er utført for avisa New York Times og Siena College.

I snitt har Biden et forsprang på omtrent 10 prosentpoeng i de siste meningsmålingene som er publisert.

