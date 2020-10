Biden lover LHBT-rettighetslov

Dersom han vinner valget tirsdag, lover Joe Biden at han innen hundre dager vil få gjennom en lov som sikrer like rettigheter til LHBT-personer.

– Jeg vil sørge for at vedtaket av loven om like rettigheter blir en topprioritet i løpet av mine første hundre dager, sa Biden i et intervju med avisa Philadelphia Gay News.

– Dette er grunnleggende for å sikre at ingen president igjen kan innskrenke borgerrettighetene til LHBT-personer, la han til, med henvisning til president Trump.

Biden understreket at Trump og Pence blant annet har begrenset muligheten LHBT-personer har til å få helsehjelp, svekket muligheten likekjønnede par har til å adoptere og oppviglet til vold og hatprat mot LHBT-personer.

Biden understreket også at han vil jobbe med å fremme LHBT-rettigheter internasjonalt.

(©NTB)