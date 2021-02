Biden lover milliarder til vaksinesamarbeid

USA vil bidra med 34 milliarder kroner til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, opplyser en høytstående kilde i Det hvite hus.

President Joe Biden vil komme med løftet under fredagens videomøte med de øvrige G7-landenes ledere, opplyser kilden.

2 milliarder dollar, 17 milliarder kroner, vil bli stilt til disposisjon for Covax-samarbeidet innen utgangen av februar, mens det resterende vil bli fordelt over de kommende to årene.

Det FN-støttede Covax-samarbeidet er opprettet for å skaffe koronavaksine til lav- og mellominntektsland, som hittil har stått langt bak i køen hos vaksineprodusentene.

– Dette er helt avgjørende for å kunne slå ned pandemien globalt, sier den anonyme kilden i Det hvite hus.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg