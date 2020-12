Biden med klar oppfordring til demokrater i Georgia

Påtroppende president Joe Biden kastet seg tirsdag inn i valgkampen i Georgia i håp om å sikre et flertall i Senatet til Demokratene.

Det skjedde samme dag som ledende republikanerne og statsledere som Brasils Jair Bolsonaro, Russlands Vladimir Putin og Mexicos president Andrés López Obrador gratulerte ham med seieren.

Biden fløy til Atlanta i Georgia, sørstaten han vant med knapp margin over sittende president Donald Trump, for å delta på et arrangement til støtte for de demokratiske utfordrerne Jon Ossoff og Raphael Warnock.

– Send meg disse to mennene og vi vil kontrollere Senatet, sa Biden til de frammøtte på drive-in-arrangementet.

De to republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler klarte ikke å få over 50 prosent av stemmene ved det normale senatsvalget 3. november, der mange kandidater stilte. I henhold til Georgias særegne lover, blir det da en ny valgomgang 5. januar.

President Donald Trump har allerede vært i Georgia for å støtte de to republikanerne.

Dersom demokratene vinner i omvalget, tiltrer Biden som president med kontroll i begge kamrene i Kongressen. Det gir ham i så fall mer makt til å få gjennomført sin politikk.

