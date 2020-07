Biden-medarbeidere advarer Trump

Inntrengere kan fjernes fra Det hvite hus, advarer Joe Bidens valgkampstab. Donald Trump vil ikke love å godta valgresultatet i november hvis han taper.

I et intervju på TV-kanalen Fox News søndag fikk presidenten spørsmål om han vil akseptere valget hvis det ikke går hans vei.

– Jeg får se. Jeg kommer ikke bare til å si ja, svarte Trump.

Han minnet om at han heller ikke ga noe tydelig svar på dette spørsmålet før forrige valg i 2016. Både den gang og nå har Trump hevdet at det er fare for valgfusk.

Valgkampstaben til den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden sier i en uttalelse at det er det amerikanske folket som avgjør valget. Amerikanske myndigheter er absolutt i stand til å følge inntrengere ut av Det hvite hus, heter det i uttalelsen.

(©NTB)