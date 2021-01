Biden og Harris hedret Martin Luther King jr. med frivillig arbeid

Mens et tungt militarisert Washington forbereder seg på at Joe Biden og Kamala Harris blir tatt i ed som landets nye ledere, drev de frivillig arbeid mandag.

Mandag var det Martin Luther King jr.-dagen i USA, til ære for borgerrettskjempen som ble drept i 1968. Både Biden og kommende visepresident Harris brettet opp ermene i den anledning.

Biden og hans kone, Jill, stilte opp for en organisasjon som deler ut mat til de trengende, og hjalp til med å fylle 150 bokser med frisk frukt og tørrvarer i Philadelphia.

Harris brukte dagen på å jobbe på en matsentral i Washington. Der gjorde hun det klart at hun ser fram til seremonien der hun skal tas i ed med begeistring, ikke frykt og uro.

– Jeg ser virkelig fram til det. Jeg skal gå til det øyeblikket stolt med hodet hevet, sa Harris.

Avsperret Washington

Amerikanske medier påpeker at de to demokratene tok seg fri fra et hektisk program i tiden før de tas i ed onsdag.

Avtroppende president Donald Trump har tidligere markert Martin Luther King jr.-dagen med å besøke monumentet hans i Washington, men i år forble presidenten i Det hvite hus.

Det ville uansett ha vært umulig for ham å gjennomføre et slikt besøk i år. Washington er som en krigssone, med avsperringer og tusenvis av soldater i gatene.

Slik blir situasjonen fram til etter seremonien der Biden og Harris er tatt i ed onsdag. Mandag fikk Washington-boerne en liten smak av hvor anspent situasjonen er da det brøt ut brann et par kvartaler unna Capitol Hill.

Hovedstaden ble raskt nedstengt før situasjonen ble avklart.

Harris takket velgerne

Flere av Washingtons innbyggere forteller at de er bekymret for situasjonen. Katie Henke (40) har pakket en egen krisebag med klær og andre ting hun trenger i tilfelle hun må flykte fra nabolaget sitt.

25.000 soldater er kalt ut i nasjonalgarden, og de har sperret av store deler av sentrum. Nasjonalmonumenter, som det til ære for King, er avskåret fra omverdenen.

Mandag var på mange måter en spesiell dag for Kamala Harris. Hun gikk av som senator, men kommer fortsatt til å ha en viktig rolle i Senatet da hun som visepresident får den avgjørende stemmen i en forsamling som er delt på midten.

Harris takket sine velgere i California i sin avskjedsvideo.

– Takk for æren det har vært å representere stedet jeg ble født, som en stolt datter av California, sa Harris.

Trump vil ha heltehage

Hun var ikke den eneste som la ut avskjedsvideoer. Førstedame Melania Trump la ut en video der hun takket USA for «den største æren i mitt liv».

Verken Donald eller Melania Trump kommer på seremonien der makten formelt skal overføres. De vil reise til Florida timer før seremonien i det hele tatt starter.

Men selv om paret er på vei ut av Det hvite hus, var Donald Trump aktiv mandag. Han skrev under flere presidentordre, blant annet en redigert utgave av en ordre som ber om et eget parkanlegg for amerikanske helter.

Der vil han at skikkelser som Whitney Houston, Jeopardy-verten Alex Trebec og president Grover Cleveland skal få plass med nasjonalhelter som allerede er hedret.

Utnevnelser og små flagg

Biden lå heller ikke på latsiden mandag. I tillegg til innsatsen for de fattige, fortsatte han å bygge sin administrasjon. Overgangsteamet hans kunngjorde mandag at de nominerer Rohit Chopra til å lede forbrukerfinansetaten Elizabeth Warren har kjempet for.

Chopra regnes som en alliert av liberale Warren, og har lang fartstid i etaten, som ble opprettet i kjølvannet av finanskrisen.

Organisasjonen som forbereder innsettelsesseremonien, ble mandag også ferdig med å sette ut 200.000 små flagg i parkanlegget National Mall, noe som skal hedre de nesten 400.000 koronaofrene i USA.

Tirsdag ankommer Biden og Harris Washington. Dagen før dagen skal de blant annet delta på et arrangement ved Lincoln Memorial for å minnes koronaofrene.

(©NTB)

