Biden på vei mot seier – bak lukkede dører diskuteres historisk variert regjering

Arbeidet med å gjøre Joe Biden og hans folk klare til å flytte inn i Det hvite hus og ta fatt på en av verdens viktigste politiske jobber, er i gang for fullt.

Joe Bidens overgangsråd venter ikke på en avgjørelse i presidentvalget, skriver nyhetsbyrået AP. Mens stemmene fortsatt telles opp og Biden rykker nærmere seieren fredag kveld, er Tim Kaufman i gang med å lede arbeidet med å forberede en Biden-administrasjon.

Kaufman er en tidligere senator fra Delaware, et verv han fikk da Biden ble Barack Obamas visepresident. Han jobbet også i overgangsrådet som gjorde Biden og Obama klare til å flytte inn i Det hvite hus etter valget i 2008.

Allerede i april startet han arbeidet med å forberede en ny Biden-administrasjon i tilfelle Biden skulle vinne valget. Nå er arbeidet i gang for fullt, til tross for at det ennå ikke er kåret en vinner i presidentvalget.

Overgangsprosessen er en hektisk periode selv i vanlige presidentvalg, men det jevne resultatet og mulige rettstvister gjør det ekstra krevende i år. Det kan sammenlignes med hvordan situasjonen var i 2000, da George W. Bush-kampanjen først 39 dager før den offisielle innsettelsen ble kåret til vinner.

Diskuterer historisk regjering

En av tingene som diskuteres tett bak lukkede dører i Biden-leiren fredag kveld, er hvem som skal få de viktigste rollene i en eventuell Biden-administrasjon, skriver New York Times.

Det gjelder både hvem som skal få ansvar for de forskjellige departementene, men også viktige stillinger i Det hvite hus og i føderale byråer. En rød tråd i planleggingen er Bidens ønske om å sette sammen det mest varierte og inkluderende persongalleriet i en amerikansk regjering noensinne.

– Menn, kvinner, homofile, heterofile, sentrister, hele feltet. Svarte, hvite, asiatiske. Det eneste som virkelig betyr noe, er at du liker landet, for alle har med seg et litt forskjellig perspektiv, har Biden tidligere sagt, viser The New York Times til.

Det er allerede klart at Biden hvis han vinner, har med seg Kamala Harris som den første visepresidenten som er kvinne, og også den første som ikke er hvit.

Må godkjennes i Senatet

Biden-kampanjen vil ikke kommentere hva som gjøres i overgangsforberedelsene. Det skal blant annet utnevnes rundt 4.000 personer til administrasjonen, en firedel av disse må godkjennes av Senatet.

Det kan bli en utfordring for Biden, ettersom Republikanerne trolig beholder kontrollen der.

Selve den formelle overgangsperioden begynner når forvaltningsorganet GSA (General Services Administration) kårer en vinner «basert på alle tilgjengelige fakta». Den definisjonen er så vag at Trump muligens kan forsinke prosessen, skriver AP.

Biden er allerede blitt brifet om den pågående koronapandemien og den økonomiske situasjonen, og presidentens sikkerhetstjeneste Secret Service har styrket sitt vakthold rundt ham.

Mens han venter på resultatet, tilbringer Biden tiden i sitt hjem i Wilmington, med sine nærmeste rådgivere og familien. Visepresidentkandidat Kamala Harris har tilhold på et hotell i Delaware, der hun bor med familien.

Hvilken rolle hun får i den eventuelle administrasjonen, er det flere som stiller spørsmål om. Dagens visepresident, Mike Pence, leder innsatsstyrken mot koronaviruset, men det er ikke noen automatikk i at Harris overtar den rollen.

Vil gi Harris viktige oppgaver

En ting som er sikkert, er at hun vil få en sjef som vet hva jobben hennes handler om. Biden var selv visepresident i åtte år, og en av hans nære rådgivere, senator Cory Booker, tror Biden vil danne et tett og ekte partnerskap med Harris.

– Hun vil få ansvar for sentrale og viktige oppgaver, sier Booker.

Biden og Harris er ennå ikke kåret til vinner av presidentvalget, men leder klart i delstater som er avgjort, og er i ledelsen i så mange av de gjenværende delstatene at de etter all sannsynlighet blir valgvinnere.

For eksempel trenger de bare en seier i Pennsylvania for å komme opp i 270 valgmenn, som kandidat trenger for å vinne. Selv med tap i Pennsylvania, leder Biden og Harris i alle de tre andre delstatene som da vil avgjøre.

I 4-tiden natt til lørdag norsk tid er dette stillingen i de fire delstatene:

I Pennsylvania leder Biden med 27.130 stemmer, i Georgia med 4.395 stemmer, Nevada 22.657 stemmer og i Arizona med 29.861 stemmer.

Trenden i alle disse delstatene, med unntak av Arizona, har vært at Biden har knappet innpå Trump, tatt over ledelsen og deretter økt den i løpet av fredagen.

