Biden refser Trumps vaksineplan

USAs påtroppende president Joe Biden mener at Donald Trumps vaksineplan har sakket akterut.

– Trump-administrasjonens plan for å distribuere vaksiner ligger langt på etterskudd, sier Biden.

Han mener det vil ta år, ikke måneder, å vaksinere et flertall av den amerikanske befolkningen med det nåværende tempoet.

– Jeg kommer til å bevege himmel og jord for å få oss i riktig retning, sier Biden, som vil skru opp takten slik at vaksineringen går fem eller seks ganger så raskt.

Ifølge Biden er målet å sette 1 million vaksiner per dag.

Tirsdag skrev Washington Post at 2,1 millioner amerikanere hadde fått første vaksinedose. Tidligere har myndighetene sagt at det ville være mulig å vaksinere 20 millioner i løpet av desember. Selv om treghet i rapporteringen betyr at det reelle tallet vaksinerte sannsynligvis er høyere, ligger USA likevel etter planen.

(©NTB)

