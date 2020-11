Omtellingen i to fylker i Wisconsin bekrefter at Joe Biden vant delstaten med over 20.000 flere stemmer enn Donald Trump.

Trump har betalt 3 millioner dollar for at stemmesedlene i de folkerike fylkene Dane og Milwaukee skulle telles om igjen. Nå har han fem dager på seg til å levere inn et søksmål for å få kjent resultatet ugyldig. Omtellingen førte til at Biden fikk 87 flere stemmer enn i den første opptellingen, og han har dermed endt opp med nesten 20.700 flere stemmer enn Trump. Trumps advokater har hevdet at det var utbredt valgfusk i delstaten, men uten å kunne legge fram bevis. (©NTB) Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar Valg

Politikk Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her