Biden tror han også vil møte motbør i neste primærvalg

Tidligere visepresident Joe Biden erkjenner at han fikk et slag for baugen i nominasjonsvalget i Iowa og tror han også vil møte på problemer i neste valgrunde.

– Jeg fikk en trøkk, og jeg vil trolig få det her også, sa Biden under debatten mellom Demokratene som ønsker å bli partiets presidentkandidat. Den tidligere visepresidenten sier at senator Bernie Sanders vant primærvalget i New Hampshire i 2016 over Hillary Clinton, så han sier at han derfor tror han kommer til å få seg «en trøkk» også der. Biden fikk en kalddusj under nominasjonsvalget i Iowa. Det er dødt løp mellom eks-ordfører Pete Buttigieg og Sanders. Biden ligger også bak senator Elizabeth Warren. Primærvalget i New Hampshire er tirsdag. (©NTB)