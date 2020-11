Biden tror han vinner valget

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier at han tror at de vil få nok delstater til å vinne presidentvalget.

– Nå, etter en lang natt med telling, er det tydelig at vi vinner nok stater til å nå 270 valgmenn, som er det som trengs for å vinne valget, sa Biden fra talerstolen i Delaware.

– Jeg er ikke her for å erklære at vi vant, men jeg er her for å si at når stemmene er telt opp, tror vi at vi vil være vinnerne, sa Biden.