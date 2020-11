Biden vil ha Kerry som klimautsending

USAs kommende president Joe Biden vil ha Tony Blinken som utenriksminister og John Kerry som spesialutsending for klima.

Mandag bekreftet Biden spekulasjonene i flere amerikanske medier og opplyste at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister.

Biden opplyste videre at han vil ha tidligere utenriksminister John Kerry som spesialutsending for klima, samt cubanskfødte Alejandro Mayorkas som leder for Department of Homeland Security som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

Biden nominerer samtidig CIAs tidligere nestsjef Avril Haines til posten som USAs øverste etterretningssjef.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.

(©NTB)

