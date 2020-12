Biden vil ta koronavaksine

USAs påtroppende president Joe Biden sier han kommer til å vaksinere seg mot covid-19 og at dette vil skje i en offentlig sammenheng.

Da han møtte pressefolk tirsdag, sa Biden at smittevernrådgiver Anthony Fauci har anbefalt ham å vaksinere seg forholdsvis snart.

– Vi kommer til å gjøre det offentlig, sa den 78 år gamle påtroppende presidenten.

Fauci sa i et intervju tidligere på dagen at både Biden, påtroppende visepresident Kamala Harris og president Donald Trump bør vaksinere seg. Personer som er viktige for landet, bør beskyttes, sa smittevernrådgiveren.

Vaksinering mot covid-19 er i gang i USA etter at vaksinen til selskapene Pfizer og Biontech fikk nødgodkjenning.

