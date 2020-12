Biden vil vaksinere 100 millioner på 100 dager

USAs påtroppende president Joe Biden har ambisjoner om å få vaksinert 100 millioner amerikanere i løpet av de 100 første dagene som president.

Biden presenterte sin plan for å få stanset epidemien i USA i en TV-sendt tale fra hjemstaten Delaware. Han oppfordret også amerikanerne til å bruke munnbind i 100 dager for å dempe smittespredningen, som de siste ukene har vært på et rekordhøyt nivå i USA.

Biden omtalte distribusjonen av vaksine som en av de vanskeligste og dyreste utfordringene i USAs historie. Han understreket også at Kongressen har et ansvar for å handle.

– Det er en reell sjanse for at innsatsen vil miste fart og stanse. Kongressen må gjøre ferdig det tverrpolitiske arbeidet som er i gang, ellers vil millioner av amerikanere måtte vente flere måneder lenger for å få vaksine, sa han.

Den påtroppende presidenten mener også at smitten kan bringes under god nok kontroll til at de fleste skolene i USA kan åpnes i løpet av hans første 100 dager som president.

Han presenterte tirsdag også sitt nasjonale helseteam, som blant annet omfatter smittevernrådgiver Anthony Fauci.

Samtidig som Biden la fram sin plan, signerte president Donald Trump et dekret som er ment å sikre at amerikanere får koronavaksine først.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig