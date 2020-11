Bidens valgkampsjef: – Skandaløse Trump-uttalelser

Joe Bidens valgkampstab reagerer sterkt på Donald Trumps påstander om valget og advarer om at de også har advokater som kan gå til aksjon.

– Presidentens uttalelse i kveld om å forsøke å stanse tellingen av stemmer som er avgitt korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noe vi aldri før har hørt, sier Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon.

Hun understreker at Trump ikke har noen juridisk makt til å erklære seg selv som vinner eller påvirke stemmetellingen.

– Vi har juridiske team som står klare, la hun til.

I en tale litt tidligere hevdet Trump at han allerede har vunnet valget og at han vil bringe saken inn for høyesterett.

(©NTB)