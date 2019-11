Bil kjørte inn i idrettshall under håndballkamp i Sverige

En bil har kjørt gjennom en vegg i en idrettshall i Märsta i Sverige. Hendelsen skjedde mens det pågikk en håndballkamp i et ungdomsmesterskap.

Bilen kom brasende inn gjennom veggen midt under en håndballkamp for Sverige-mesterskapet for ungdommer på 14 år, ifølge Aftonbladet.

Føreren av bilen er lettere skadd.

Nødetatene ble varslet i 18.30-tiden.

Bilder fra stedet viser en bil som har kjørt gjennom veggen og inn på håndballbanen. I en video av hendelsen kan man se hvordan spillerne løper unna idet bilen kommer inn gjennom veggen.

