Bilbranner og skyting opptar svensk valg: - Folk er lei av utryggheten

Bilbranner, skyting og narkohandel skaper utrygghet i svenske boområder og preger valgkampen. Nettavisen dro til hardt prøvede Tynnered.

GÖTEBORG (Nettavisen): - Narkotikahandelen er drivstoffet for kriminaliteten i dette området. Den har skapt et parallelt samfunn der du kan tjene så mye penger at det ikke er verdt å ta vanlig arbeid.

Det er tidlig morgen i forstaden Tynnered utenfor Göteborg. Henrik Ryberg og noen andre står på en bussholdeplass og deler ut løpesedler for Moderaterna, søsterpartiet til norske Høyre. «Det är dags att göra Tynnered tryggare!» står det på arket der partiet lister opp sine forslag til tiltak.

Flere politifolk og vektere, flere overvåkingskameraer, en sosialtjeneste som jobber mer i felt og skjerpede straffer for grove lovbrudd er noe av det de foreslår. Videre ønsker partiet å gjøre nye grep i boligsatsingen.

Ryberg bor selv i denne delen av byen og sitter som folkevalgt politiker, i Göteborgs bystyre og bydelsorgan. Av og til stiller han opp som natteravn i bydelen.

VALGKAMP: Bilbranner, skyteepisoder og ungdomskriminalitet har preget den svenske valgkampen. Her deler Moderaterna ut løpesedler i bydelen Tynnered i Göteborg.

- Det folk forteller er at de er lei av å føle på utryggheten, sier han til Nettavisen. Han mener punkt én på agendaen må være å få utdannet flere politifolk og få dem ut i gatene.

Utfordringer gjennom flere år

Tynnered og Västra Frölunda er to områder i Göteborg som stadig dukker opp når det er snakk om uroligheter og kriminalitet i Sverige. Her har det vært store utfordringer med ungdomskriminalitet de siste årene. Det har vært skyteepisoder og bilbranner. Da Vest-Sverige i august ble rammet av en bølge av bilbranner, rundt 150 tilfeller tilsammen, var Frölunda torg og Tynnered noen av stedene som igjen ble rammet.

Les også: Reinfeldt slår tilbake mot journalister og partikolleger: - Sverige er ikke et lovløst land

VALG 9. SEPTEMBER: Utenforskap og ungdomskriminalitet er hete temaer i den svenske valgkampen. Her en valgplakat fra Socialdemokraterna i Tynnered. 9. september er det riksdagsvalg og lokalvalg i Sverige.





Bilbranner preger valgkamp

I den svenske valgkampen har bilbrannene og utfordringene med kriminalitet i svenske byer og forsteder stått høyt på dagsorden. Fløypartiet Sverigedemokraterna har med sin retorikk mot innvandring, manglende integrering og for svake politiressurser klatret høyt på meningsmålingene og ligger an til å vinne hver femte velger ved riksdagsvalget 9. september. Partiet og deres leder Jimmie Åkesson sier Sverige aldri har vært et så segregert samfunn og et samfunn der så mange faller utenfor. Sverigedemokraterna kjemper mot begge de to hovedblokkene i svensk politikk, Socialdemokraterna og Miljöpartiet i regjering og den borgerlige opposisjonen med Moderaterna i spissen.

SKADEVERK: Bilder som dette har preget nyhetene fra Sverige denne høsten. Ungdomskriminalitet og bilbranner står høyt på agendaen i den svenske valgkampen. Bildet viser utbrente biler på en parkeringsplass ved Frölunda torg 14. august.

Les også: Arrestert etter angrep på partileder Jimmie Åkesson

- Vanskelig å ha en seriøs debatt

Moderaternas mann på bussholdeplassen i Tynnered er enig med Sverigedemokraterna i én ting: Sverige er blitt mer polarisert. Det er hardere fronter og større avstand i den politiske debatten.

- Når det gjelder debatten om innvandring og integrering er vi alle enige om at det er store utfordringer, men Sverigedemokraterna gjør det vanskelig å ha en seriøs debatt, mener han.

Les også: Sverigedemokraterna vil ha livstid i fengsel for pedofile overgripere

Ryberg tror ytterlighetene i politikken kan vise seg ved valget 9. september.

- Det kan bli vanskelig å få satt sammen en styringsdyktig regjering, sier han.

Utfallet 9. september er høyst usikkert, og det er en hektisk innspurt i valgkampen. Folk Nettavisen har snakket med i Falkenberg og Göteborg forteller om en valgkamp der partiene har prioritert å møte velgerne på gater, torg og hjemme på døra.

INNSPURT: Nettavisen møtte Henrik Ryberg (til høyre) og noen av hans partifeller på valgkampstand i en av Göteborgs utsatte bydeler.

Les også: Säpo: Flere forsøk på å påvirke valget i Sverige

Mest sett siste uken