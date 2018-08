Bilbranner: Svensk politiker mener ungdommene slipper for billig unna

- Kan man sette fyr på biler, er man også gammel nok til å straffes, mener svensk politiker og mener samfunnet må ha strengere straff for unge.

Bilbrannene i Sverige har sendt sjokkbølger inn i den svenske valgkampen. Politiet har så langt pågrepet tre unge menn i alderen 18 til 20 år for herjingene i Frölunda i Gøteborg, men håper å kunne identifisere flere, skriver Expressen.

- Dropp ungdomsrabatten og doble straffen for gjengkriminalitet, foreslår Arin Karapet, kandidat for Moderaterna i Stockholm ved det svenske riksdagsvalget 9. september.

I et debattinnlegg i Expressen skriver Karapet, som selv kommer fra Tensta, at scenene vi har sett fra svenske byer og forsteder i det siste mest minner om en krigssone med brennende biler, maskerte menn med molotovcocktails, høye smell, skrik og rop.

- Nei, det her er faktisk Sverige 2018, og denne gangen holder det ikke å sitte og rope «Vad fan håller ni på med?», skriver Karapet med henvisning til reaksjonen fra Sveriges statsminister Stefan Löfven for to dager siden.

Karapet mener tiden er inne for å fjerne den såkalte ungdomsrabatten og åpner samtidig døra for å diskutere den kriminelle lavalder. Både i Sverige og Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Dette er den minste alder en person må kunne være for å bli holdt strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling.

- Er du voksen nok til å kaste en molotovcocktail på en bil, så er du også moden nok til å ta straffen for det, skriver Karapet.

Han mener det har skjedd for lite i Sverige de siste fem årene etter det som også var en het debatt etter brannene i Husby i 2013.

Karapet foreslår videre et godt vitnebeskyttelsesprogram og vil gi politiet mulighet til å gripe inn tidligere når det oppfordres til oppvigleri på internett. Videre vil han ha tydelige kunnskapskrav i skolen og et tak på hvor mye trygd det er mulig å motta, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe.

- Det finnes en vei for unge ut av håpløshet og utenforskap. Det vet jeg selv av egen erfaring, men samfunnet må vise det tydeligere. Vi har ikke råd til å tape flere år i kampen mot gjengene, skriver Karapet.

