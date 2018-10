Bilde viser mann knyttet til Khashoggi-forsvinning

En av mennene som ankom Saudi-Arabias konsulat i Istanbul kort tid før journalisten Jamal Khashoggi, er å se på et bilde med kronprins Mohammed bin Salman.

Den tyrkiske avisen Sabah, som står myndighetene nær, trykker torsdag flere bilder av mannen.

Ett bilde viser mannen ankomme Saudi-Arabias konsulat rett før klokken 10 tirsdag 2. oktober, sammen med en gruppe andre menn.

Et annet bilde viser ham utenfor den saudiarabiske konsulens bolig i 17-tida samme dag, ett viser at han sjekker ut av et Istanbul-hotell med en stor koffert 20 rundt minutter senere, og ett viser at han forlater landet i 18-tida samme kveld.

Den samme mannen er å se i bakgrunnen på et bilde av Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman, under et besøk i Houston i april i år. Mannen ser ut til å være en av kronprinsens livvakter.

Tyrkiske kilder hevder at journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble drept og partert under et besøk i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Tyrkiske politi har gjennomsøkt konsulatet og konsulens bolig, men har ennå ikke offentliggjort resultatet av sin etterforskning.

Overvåkningsbilder som tidligere er gjengitt av tyrkiske medier, viser hvordan Khashoggi ankom konsulatet i 13-tiden, før han forsvant sporløst.

Den tyrkiske avisen Yeni Safak hevdet onsdag å ha fått tilgang til et lydopptak som dokumenterer hvordan Khashoggi ble drept i bygningen, etter først å ha blitt utsatt for grov tortur.

Knapt to timer etter at journalisten gikk inn i bygningen, kjørte flere biler fra konsulatet til konsulens bolig, rundt 2 kilometer unna.

