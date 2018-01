Bildene av den tatoverte mannen ble spredt på internett - da slo politiet til

Yakuza-sjef ble tatt etter 14 år på rømmen.

Shigeharu Shirai (72) spilte dam på gata i Lopburi, en liten by i Thailand, da han ble fotografert av en lokalavis, skriver The Guardian.

På grunn av Shirais oppsiktsvekkende tatoveringer, ble bildet av ham delt på sosiale medier over 10.000 ganger.

Etterlyst for drap



Bildene nådde politiet i Japan, som kjente igjen Shirai som en tidligere leder av yazuka, et navn som brukes om den japanske mafia og deres medlemmer.

Det japanske politiet varslet politiet i Thailand, som raskt rykket ut og arresterte Shirai på åpen gate i Lopburi.

Da hadde Shirai vært på rømmen i 14 år. Han var etterlyst i Japan etter drapet på en rival i 2003, men flyktet altså til Thailand hvor han giftet seg med en lokal kvinne og levde et tilsynelatende fredelig liv.

MANGLER FINGER: Shigeharu Shirai mangler lillefingeren. Det er japansk tradisjon å kutte av seg lillefingeren for å vise at man angrer på noe man har gjort.

Avkuttet lillefinger



I tillegg til å ha kroppen full av tatoveringer, mangler Shirai en lillefinger. Det er et rituale i Japan å kutte av seg lillefingeren for å vise anger eller be om tilgivelse for noe man har gjort.

Ifølge politiet i Thailand skal Shirai ha innrømt at han tidligere var leder for yazuka-gjengen Kodakai. Flere medlemmer av gjengen skal ha fått en straff på mellom 12 og 17 år for drapet på rivalen.

- Mistenkte har ikke innrømmet drap, men har sagt at offeret brukte å plage ham, sier en talsmann for politiet i Thailand.

Shirai oppholdt seg i Thailand ulovlig, og vil nå bli utvist til Japan, skriver nyhetsbyrået AFP.

Mest sett siste uken