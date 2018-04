Men ser du hvem som mangler?

Førstedame Barbara Bush, kone til president George H. W. Bush og mor til president George W. Bush, ble begravet i Houston, Texas lørdag.

En rekke prominente personer deltok, inkludert fire presidenter: Bush senior; Bill Clinton; Bush junior og Barack Obama, henholdsvis den 40., 41., 42., og 43. presidenten i USA.

Les også: Tidligere førstedame Barbara Bush er død: – Et forbilde for alle

Ved siden av det kom fire førstedamer, George W. Bush' kone Laura; Hillary Clinton; Michelle Obama og Melania Trump.

Til sammen representerer de 30 år sammenhengende i Det hvite hus, fra 1988 til i dag.

Etter begravelsen ble de åtte fotografert av Paul Morse, den offisielle fotografen til Bush senior.

1 of 2: Final photos from the funeral of former First Lady Barbara P. Bush. (Credit: @PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/r9ElE3Av56 — Jim McGrath (@jgm41) April 22, 2018

Bildet ble lagt ut på Twitter av Jim McGrath, tidligere talsmann ved Det hvite hus for den 40. presidenten.

Les også: George W. Bush om morens dødsfall: Heldig som hadde henne som mor

Bilde har allerede skapt stor oppmerksomhet. Det er blitt retweetet titusenvis av ganger, både fra McGraths konto og kontoen til ABC News-journalist Meridith McGraw, som også la ut bildet. Det oppsiktsvekkende fotografiet er dessuten omtalt i en rekke amerikanske og internasjonale medier.

Les også: Ekspresidenter, familie og venner tok farvel med Barbara Bush

Nice photo of the Bushes, Clintons, Obamas, and First Lady Trump at the funeral of Barbara Bush posted by @jgm41 (@PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/gW9uvTy9bw — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) April 22, 2018

Det er imidlertid en person som mangler fra bildet, nemlig sittende president Donald Trump.

Han var nemlig ikke tilstede på begravelsen, men sa han fulgte den på TV fra «Det hvite hus i Sør», eiendommen Mar-a-Lago.

Heading to the Southern White House to watch the Funeral Service of Barbara Bush. First Lady Melania has arrived in Houston to pay our respects. Will be a beautiful day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018

Mest sett siste uken