Bill Gates om framtiden: - Dette frykter jeg aller mest

Bill Gates sier det er tre utfordringer i den globale helsesikkerheten han frykter aller mest.

I et intervju med The Telegraph sier filantropist og Microsoft-gründeren, Bill Gates, at det er tre utfordringer i den globale helsesikkerheten han frykter aller mest: antibiotikaresistens, kutt i statlig finansiering til å styrke helsesituasjonen i verdens fattigeste land og den neste ukjente sykdommen, som omtales av Verdens helseorganisasjon (WHO) som «Infeksjon X».

- Vi er ikke helt forberedt på den neste globale pandemien, sier han.

- Trusselen fra et ukjent patogen - svært smittsom, dødelig og rask - er reell. Det kan være en mutert influensatype eller noe helt annet. Svineinfluensaen og ebolautbruddet i 2014 understreker denne trusselen, sier Gates.

Befolkningseksplosjon

Det er også en annen ting som bekymrer Gates, et tema som gjerne blir omtalt som «elefanten i rommet» innen internasjonal utviklingspolitikk – nemlig befolkningseksplosjonen i Afrikas fattigste land og dens fremtidige innvirkning, som blant annet økt fattigdom, politisk ustabilitet, konflikter og massiv migrasjon.

Denne bekymringen, og hvordan den skal håndteres, er tema i Bill og Melinda Gates-stiftelsens Goalkeepers Data Report, som ble utgitt denne uken.

- Det som er urovekkende, er at hvis demografi-ekspertene, som har vært veldig presise med tanke på disse tingene, har rett om Afrika, så går vi fra én milliard i dag til to milliarder i løpet av midten av dette århundret, til fire milliarder mot slutten av dette århundret, sier Gates.

- Blir ikke utryddet

Folkehelseinstituttet skriver følgende om antibiotikaresistens:

«Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke blir svekket eller utryddet når man trenger antibiotika for å behandle infeksjoner. Bakteriene kan leve videre, formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.»

Forbruket av antibiotika blant nordmenn gikk ned med 5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Siden 2012 er forbruket redusert med 21 prosent. Det viser tall fra NORM-rapporten, Folkehelseinstituttets årlige status om antibiotikaforbruket samt forekomsten av antibiotikaresistens hos mennesker, som ble lagt fram mandag.

Samtidig la Veterinærinstituttet fram NORM-VET-rapporten, som kartlegger forbruket av antibiotika til dyr, samt antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat. Tallene viser at målet om å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr med 10 prosent innen 2020, allerede er nådd.

- For å kunne iverksette effektive tiltak må vi blant annet ha detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat. Derfor er resultatene fra disse overvåkingsprogrammene viktig, sier Jasper Littmann, fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet.

Redusert antibiotikabruk er viktig for å forebygge antibiotikaresistente bakterier.

Mest sett siste uken