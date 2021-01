Biontech: Ikke utsett vaksinedose nummer to

Den andre vaksinedosen burde ikke settes senere enn tre uker etter den første, advarer Biontech, etter at flere land sier at de nedprioriterer dose nummer to.

Testene som viser at vaksinen til Biontech og Pfizer er 95 prosent effektiv, er basert på at den andre dosen ble satt 21 dager etter den første, understreker Biontech i en uttalelse tirsdag. – Tryggheten og virkeevnen til vaksinen har ikke blitt evaluert med ulike doseringstidspunkt, sier produsenten. – Det finnes ikke data som støtter at beskyttelsen fra den første dosen varer etter 21 dager, legger de til. Uttalelsen kommer etter at Danmark og Storbritannia har varslet at de vil utsette å sette den andre dosen til henholdsvis seks og tolv uker etter den første. Årsaken er den begrensede tilgangen på vaksiner. (©NTB) Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst Sykdom

Medisin/Helse Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her