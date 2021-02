Biontech starter produksjon av vaksine i ny fabrikk i Tyskland

Det tyske farmasiselskapet Biontech har startet produksjon av koronavaksine på en ny fabrikk med en årlig kapasitet på opptil 750 millioner doser.

Fabrikken, som ligger i Marburg, nord for storbyen Frankfurt, vil øke produksjonen av koronavaksine merkbart i EU. Byggeprosessen for fabrikken ble styrt gjennom et hurtigspor i saksgangen. Ifølge en uttalelse fra selskapet vil første leveranse være klar i april.

Fabrikken vil lage den aktive ingrediensen mRNA til vaksinen Biontech har utviklet sammen med det amerikanske Pfizer. Fra fabrikken vil den bli konsentrert og fraktet videre til en annen partner hvor den blir ferdigstilt.

Fabrikken vil ha en årlig kapasitet på 750 millioner doser vaksine. I løpet av første halvår 2021 tar selskapet sikte på å lage 250 millioner doser. EU har bestilt 600 millioner doser av vaksinen fra Biontech/ Pfizer.

