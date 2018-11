Blandet på Wall Street før mellomvalget i USA

De tyngste børsindeksene i New York endte hovedsakelig opp dagen før det som ventes å bli et svært jevnt mellomvalg i USA.

Industriindeksen Dow Jones endte med en oppgang på 0,8 prosent mandag. Den bredere Standard & Poor's indeksen steg noe mindre med 0,6 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte ned med 0,4 prosent.

I det innspurten før mellomvalget i USA ble avsluttet, forventet de fleste børsanalytikerne at Demokratene ville vinne Representantenes hus, og at Republikanerne ville beholde flertallet i Senatet.

– Det er en forventning i markedet om at Demokratene vinner Representantenes hus og at Republikanerne opprettholder kontroll over Senatet. Dette bekymrer ikke investorene, sier markedsanalytiker Sam Stovall.

Blant mandagens vinnere var milliarderen Warren Buffets investeringsselskap Berkshire Hathaway, som steg med 5,3 prosent.

Teknologigiganten Apple ble på sin side nok en gang en av sinkene på børsen. Selskapet endte ned 2,8 prosent etter å ha tilbrakt deler av dagen under den magiske 200-dollarsgrensen.

(©NTB)

Mest sett siste uken