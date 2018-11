Blasfemifrikjente Bibi fortsatt i Pakistan

Den kristne pakistanske kvinnen Asia Bibi er løslatt fra fengsel åtte år etter at hun ble dømt til døden for blasfemi, men oppholder seg fortsatt i Pakistan.

Bibis advokat Saif-ul-Malook opplyste onsdag at Bibi var løslatt fra et fengsel i Punjab-provinsen og satt på et fly som hadde ukjent destinasjon.

Etter denne uttalelsen har flere spekulert i om Bibi kan ha forlatt Pakistan, men dette avviser pakistansk UD.

– Hun er i Pakistan, sier talsperson Muhammad Faisal torsdag.

Dødsdommen mot kristne Bibi ble opphevet av pakistansk høyesterett forrige onsdag, men hun ble likevel sittende i fengsel mens landets regjering forhandlet med ytterliggående islamister som krever henrettelse.

Islamistiske partier har lovet at de igjen vil ta til gatene i Karachi i løpet av torsdagen i protest, og antallet demonstranter ventes å øke betraktelig etter nyheten om at Bibi er løslatt.

Advokaten hennes har flyktet til Nederland, mens både Italia og Frankrike har tilbudt å hjelpe Bibi selv. Bibis ektemann Ashiq Masih har på sin side bedt Storbritannia og USA om å tilby familien asyl.

I Norge har Venstres Abid Raja og Frps Sylvi Listhaug tatt til orde for å tilby Bibi asyl.

