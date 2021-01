Blinken vil ha ny atomavtale med Iran

Påtroppende president Joe Bidens valg som utenriksminister, Antony Blinken, vil forhandle fram en ny atomavtale med Iran.

President Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran i 2018, til protester fra de øvrige signaturstatene Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt EU.

Under en høring i Senatets utenrikskomité tirsdag understreket Blinken at USA under Bidens ledelse i samarbeid med allierte vil forsøke å få i stand en «mer langvarig og sterkere avtale» med Iran.

– Dersom Iran på nytt etterlever avtalen, kommer også vi til å gjøre det, sa han.

Ett år etter at USA forlot avtalen, kunngjorde Iran at også de ville se bort fra visse deler av den og produsere mer lavanriket uran enn det avtalen fastsetter.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak i januar i fjor varslet Teheran at de også ville se bort fra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling.

Tostatsløsning

Under tirsdagens høring i Senatet understreket Blinken også at Biden-administrasjonen vil arbeide for en palestinsk stat, men sa at han tviler på en snarlig fredsløsning i Midtøsten.

– Den eneste måten å sikre Israels framtid som en jødisk, demokratisk stat på, og å gi palestinerne den staten de har rett på, er gjennom en såkalt tostatsløsning, sa Blinken.

– Men realistisk sett så er det vanskelig å se at det går i den retning med det første, la han til.

Kina-press

USA kommende utenriksminister, som nærmest er sikret Senatets godkjennelse, sa videre under høringen at han støtter Trumps harde linje overfor Kina.

– Jeg mener at Trump gjorde rett i å innta en tøffere holdning overfor Kina, sa han.

– Men jeg er sterkt uenig i måten han gjorde det på, la han til.

(©NTB)

