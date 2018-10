Blokkuavhengig veteran får i oppdrag å danne ny regjering i Irak

Den sjiamuslimske politiske veteranen Adel Abdel Mehdi har fått i oppdrag å danne regjering i Irak. Her avbildet under et intervju med AP da han var visepresident i 2006. Foto: AP / NTB scanpix. Foto: ( NTB scanpix )