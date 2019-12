Bloomberg bruker millioner på ny TV-kampanje

Michael Bloomberg under en pressekonferanse i Phoenix for halvannen uke siden. Nå kjører han i gang med nok en kostbar TV-kampanje. Foto: Rick Scuteri / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Michael Bloomberg setter i gang en ny kostbar TV-kampanje for å overbevise velgere om at han er den best egnede demokraten til å slå Donald Trump.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Bloomberg, som er god for milliarder av dollar, har nylig kastet seg inn i kampen om å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget neste høst. Onsdag går en ny TV-kampanje for Bloomberg på lufta i alle USAs 50 delstater, knapt to uker etter at han lanserte sitt kandidatur med en vel så stor reklamekampanje. Den første kostet rundt 40 millioner dollar, og den andre er omtrent like dyr, ifølge Bloombergs team. De vil imidlertid ikke oppgi den nøyaktige prisen. Kampanjen vil bli vist for amerikanske TV-seere de to neste ukene. Bloomberg er tidligere ordfører i New York City og en av USAs rikeste personer. Den første TV-kampanjen dreide seg om Bloombergs livshistorie, hans suksess i næringslivet og veldedighetsarbeid. Nå skal det handle om hans kamp mot den amerikanske våpenlobbyen og kull- og tobakksindustrien. I kampanjen hevdes det også at han har det som skal til for å slå Trump, noe demokratiske velgere mener er den aller viktigste egenskapen hos personen som skal bli Demokratenes presidentkandidat. Bloomberg har sagt at han ikke kommer til å stille i de fire første nominasjonsvalgene, som foregår i Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina. Planen er i stedet å gjøre store innhogg første tirsdag i mars, den såkalte «supertirsdagen», da det er nominasjonsvalg i 14 delstater, samt blant demokrater som er bosatt i utlandet. (©NTB)