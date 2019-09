Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia

To journalister fra nyhetsbyrået Bloomberg News står for retten i Tyrkia, anklaget for forsøk på å sabotere landets økonomi med en artikkel i august i fjor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Artikkelen dreide seg om fjorårets valutakrise, da verdien av tyrkisk lira i løpet av et døgn falt kraftig mot dollar. Journalistene Kerim Karakaya og Fercan Yalinkilic skrev i den anledning at det tyrkiske banktilsynet var sammenkalt til krisemøte. – Det var jo helt normalt, jeg forstår ikke hvorfor vår sak har utløst slike reaksjoner, sier Karakaya. De to journalistene risikerer opptil fem års fengsel dersom de blir funnet skyldige i anklagen om forsøk på å undergrave Tyrkias økonomiske stabilitet. 36 andre er tiltalt i den samme saken, noen av dem for å ha vitset om valutakrisen på Twitter. Strafferammen for de tiltalte varierer mellom to og fem år. – Denne rettssaken har ingenting med økonomi å gjøre, det er en politisk rettssak som tar sikte på å skremme folk til taushet, sier økonomen Mustafa Sonmez, som selv er blant de tiltalte. Retten i Istanbul avviste fredag de tiltaltes begjæring om henleggelse og berammet neste rettsmøte til 17. januar. (©NTB)