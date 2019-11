Bloomberg kaller Trump en «eksistensiell trussel»

Tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg sier at han er en problemløser som kan gjenoppbygge USA og bekjempe «den eksistensielle trusselen» Donald Trump.

Bloomberg kunngjorde søndag at han stiller som kandidat i Demokratenes nominasjonskamp foran presidentvalget neste år.

Mandag talte han i Norfolk i Virginia i det som var 77-åringens første offentlige opptreden etter at han kunngjorde sitt kandidatur.

Bloomberg sa at han mener sittende president Donald Trump har en enda større sjanse for å bli gjenvalgt nå enn det han har hatt tidligere. Bloomberg sa at han har sett seg selv i speilet og sagt til seg selv at «jeg kan ikke la dette skje».

Den 77 år gamle milliardæren sier at hans valgkamp hovedsakelig vil omhandle temaer som våpenlover, miljø og utdanning. Bloomberg er en av verdens rikeste menn og har en antatt formue på om lag 50 milliarder dollar.

