Boeing klar til å teste romfartøy

Boeing skal ta neste skritt i kappløpet for å få et bemannet, amerikansk romfartøy i bane igjen. Fredag testes deres Starliner for første gang i verdensrommet.

Går alt etter planen, skal kapselen ta seg fram til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Testen er den siste hindringen som gjenstår før fartøyet kan tas i bruk av astronauter. Den eneste «passasjeren» på prøveturen er testdukken Rosie, kledd i Boeings spesialdesignede blå romdrakt og ikledd et rødt pannebånd med hvite prikker, en referanse til Rosie the Riveter, kjent fra andre verdenskrigs propagandaplakater. Siden USAs romferjeprogram ble avsluttet i 2011, har NASA vært avhengig av russiske Sojuz-fartøy for å komme seg til og fra romstasjonen. Det koster NASA 86 millioner dollar per tur, i tillegg til at det stikker i nasjonalstoltheten til mange amerikanere. To selskaper Går alt som det skal fredag, kan Starliner tas i bruk til å frakte astronauter til ISS neste sommer. Boeing og SpaceX har fått i oppdrag å utvikle hvert sitt fartøy til dette bruket. I 2014 ble Boeing tildelt 4 milliarder dollar til utviklingen, mens SpaceX fikk 2,6 milliarder. Sistnevntes Crew Dragon-kapsel ble testet i verdensrommet allerede i mars, men en test av et nødsystem den 20. april gikk alvorlig galt og endte med eksplosjon, brann og totalhavari. Dermed er utviklingen blitt forsinket, og Boeing har fått en sjanse til å igjen noe av forspranget. Tanken med å engasjere de private selskapene til utvikling av romkapsler har vært at NASA heller skal jobbe med utvikling av fartøy egnet til ferder til månen og Mars. De har sin egen Orion-kapsel, som ennå ikke har gjennomført noen bemannet ferd, men ble testet uten mannskap for fem år siden. Tekniske problemer Både SpaceX og Boeings utvikling har vært rammet av forsinkelser og tekniske problemer. Begge har blant annet hatt fallskjermproblemer. I en revisjonsrapport fra november advarte eksperter NASA også om sikkerhetsproblemer generelt. Der ble NASA oppfordret til å utarbeide en «realistisk tidsplan» for å unngå at det går på sikkerheten løs. – NASA står overfor betydelige utfordringer knyttet til sikkerhet og teknologi som må løses før astronauter kan fly i private kapsler, heter det i rapporten. Amerikanske myndigheter har imidlertid håp om at gjennombruddet kommer neste år. – 2020 er året. Dette er virkelig den endelige testen av disse fartøyene, sa programsjef Kathy Lueders tidligere i uka. Julegaver Fredagens oppskyting skal skje fra Cape Canaveral-basen i Florida med en Atlas V-rakett. Testdukken Rosie er utstyrt med mengder av sensorer for å måle påkjenningene under den ukelange romferden, fra avgangen gjennom atomsfæren til sammenkoblingen med ISS, og deretter tilbake til jorda. Landingen skal skje i ørkenen i New Mexico. Om bord i Boeings kapsel er også julegaver og julemat til mannskapet på ISS. (©NTB)

