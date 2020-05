Bolivias helseminister siktet for korrupsjon under koronakrisen

Bolivias helseminister er pågrepet og siktet for korrupsjon knyttet til innkjøp av respiratorer til koronapasienter, opplyser landets politisjef.

Helseminister Marcelo Navajas ble pågrepet i hovedstaden la Paz dagen etter at landets midlertidige president Jeanine Añez ga ordre om en etterforskning av saken.

Navajas anklages for korrupsjon i forbindelse med at myndighetene har betalt overpris for respiratorer, opplyste politisjef Ivan Rojas onsdag.

(©NTB)