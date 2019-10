Bolivias president nær ved å vinne valget

Bolivias sittende president Evo Morales ligger godt an etter presidentvalget søndag. Motstanderen anerkjenner ikke resultatet.

Etter at 95 prosent av stemmene er talt opp, har Evo Morales sikret seg 46 prosent av stemmene. Den sittende presidenten leder med ni prosentpoeng over utfordreren Carlos Mesa, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Opposisjonslederen Carlos Mesa har 37 prosent av stemmene. Til det lokale mediet El Deber sier Mesa at han ikke anerkjenner resultatet. Han beskylder myndighetene prøver å manipulere resultatet for å unngå en andre runde i desember.

Hvis ingen av kandidatene får mer en 50 prosent av stemmene, blir det en ny valgrunde 15. desember. En kandidat kan også vinne med 40 prosent og 10 prosentpoengs ledelse over den andre kandidaten. Morales trenger nå bare et halvt prosentpoeng for å oppfylle det kravet.

Etter at 84 prosent av stemmerne var talt opp søndag, stoppet de offisielle resultatene å bli offentliggjort.

Mesas støttespillere protesterte mandag utenfor høyesterettsbygningen i hovedstaden La Paz der stemmene blir talt opp etter beskyldningene om manipulering av resultatet.

Også amerikanske valgobservatører har vært kritiske til gjennomføringen av valget.

Morales har vært president siden 2006, men de siste årene har presidentens popularitet dalt, blant annet som følge av anklager om korrupsjon. 59-åringen er den lengstsittende lederen i Sør-Amerika.

Mesa var visepresident fra 2002 til 2003 og overtok da som presidenten etter Gonzalo Sánchez de Lozada. Han ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer og flyktet deretter i eksil til USA.

