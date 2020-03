Bolsonaro: – Brasils økonomi kan ikke stoppes av korona

Brasils president Jair Bolsonaro mener at landet ikke kan la seg stoppe opp på grunn av koronapandemien. Foto: Andre Borges / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Brasils president Jair Bolsonaro sier at landets økonomi ikke kan la seg stoppe av koronapandemien og at han har inntrykk av at folket ønsker å jobbe.

– Brasil kan ikke stoppe opp. Da ender vi opp som Venezuela, sa presidenten i en uttalelse til reportere søndag. Han har tidligere vært kritisk til tiltak som er iverksatt i Sør-Amerika for å forhindre spredning av koronaviruset, og mener bekymringen for pandemien i Brasil er overdreven. – Om det fortsetter som dette, med mengden arbeidsledighet, vil vi ha et alvorlig problem som vil ta år å løse, uttalte presidenten søndag om tiltakene. Ifølge offisielle tall er 3.904 personer smittet i Brasil. Så langt har 114 mistet live som følge av viruset som Bolsonaro har beskrevet som influensa. – Noen mennesker vil at jeg skal holde kjeft og følge protokollene. Hvor mange ganger følger ikke legene protokollene? La oss møte viruset med virkeligheten. Dette er livet, vi må alle dø en dag, sa presidenten søndag. (©NTB)

