Bolsonaro gir general jobben som helseminister

Brasils president Jair Bolsonaro har gitt Eduardo Pazuello, en general i hæren uten tidligere medisinsk erfaring, jobben som helseminister.

Pazuello har hatt stillingen på midlertidig basis siden mai og er den tredje helseministeren siden april. 57-åringen har i motsetning til sine to forgjengere rettet seg etter Bolsonaros linje i håndteringen av koronapandemien.

Bolsonoaro har omtalt sykdommen som «en liten forkjølelse», og anbefalt at leger behandler covid-19 med legemiddelet hydroksyklorokin, til tross for manglende bevis på at den er effektiv mot sykdommen.

– Vi måtte lære underveis, skifte hjul på bilen mens den kjørte. Ansvaret var enormt, men vi hadde total frihet til å innføre de nødvendige tiltakene, sa Pazuello under innsettelsesseremonien.

Bolsonaro, som tok ham i ed, hadde med seg en eske med hydroksyklorokin.

– Studier viser at rundt 30 prosent av dødsfallene kunne ha vært unngått om hydroksyklorokin ble gitt tidlig, sa han, uten å oppgi bevis for påstanden, som står stikk i strid med en rekke studier.

Videre angrep han nok en gang landets delstatsguvernører for å ha innført nedstengningstiltak og «overgitt seg til panikken spredt av mediene».

Brasil, som har en befolkning på 212 millioner mennesker, har nest flest dødsfall i verden som følge av pandemien, med mer enn 134.000. Kun USA har flere.

I regjeringen til Bolsonaro, som tidligere var offiser i den brasilianske hæren, er nå 11 av 23 medlemmer tjenestemenn fra militæret.

