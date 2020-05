Bolsonaro nekter å offentliggjøre korona-resultat

Ubekreftede rapporter har indikert at Brasils president Jair Bolsonaro er koronasmittet. Selv hevder han at han har testet negativt to ganger, men nekter å legge fram testresultatene. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Brasils president Jair Bolsonaro hevder at han to ganger har testet negativt for koronaviruset, men nekter å legge fram testresultatene.

Blant de mange som krever at Bolsonaro legger fram resultatene av testene er en føderal dommer i São Paulo, men presidenten nekter fremdeles og viser til medisinske personvernshensyn. Kravet fra dommeren kommer etter at avisen O Estado de S. Pãulo etterspurte de faktiske resultatene etter ubekreftede rapporter om at testene var positive. Bolsonaros fullmektige svarte i stedet med å sende et sammendrag av resultatene, men uten de faktiske testene. Det godtok ikke dommeren, som lørdag ga ham fem dager på å legge fram resultatene. «Kanskje» smittet Bekymring for presidentens helse startet allerede i mars etter at han kom tilbake fra USA, og lokale medier i ettertid meldte at nesten 20 medlemmer av delegasjonen hans testet positivt for viruset. Presidenten har også bidratt til spekulasjonene ved å uttale at han «kanskje» har blitt smittet uten å vite om det. Over 108.000 smittede Bolsonaro har konsekvent tonet ned alvorsgraden ved viruset, og sagt at folk må gå tilbake til å leve livene sine som normalt, for å forhindre økonomisk krise. Han har også flere ganger gikk sin støtte til demonstrasjoner mot restriksjonene i landet. Domstolene har flere ganger irettesatt ham, og bestemt at guvernører og ordførere har rett til å vedta restriksjoner og nedstengning. Brasil har over 108.000 bekreftede tilfeller og over 7.300 dødsfall, ifølge Worldometers oversikt. (©NTB)

