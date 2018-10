Bolsonaro: Stemmeproblemer stjal endelig valgseier

Den høyreorienterte presidentkandidaten Jair Bolsonaro klarte akkurat ikke å vinne valget allerede første runde søndag. Han gir «stemmeproblemer» skylden.

Bolsonaro manglet noen få prosentpoeng for å unngå en andre valgrunde 28. oktober. Han fikk 46,7 prosent, men man må nå over 50 for å kunne erklære seg endelig valgvinner. Motstanderen Fernando Haddad fikk 28,5.

300 elektroniske stemmemaskiner brøt sammen søndag, men de utgjorde en svært liten andel. Til sammen var det utplassert 454.500 elektroniske stemmemaskiner.

– Jeg er sikker på at om dette ikke hadde skjedd, ville vi visst navnet på republikkens presidenten i kveld, sa Bolsonaro i en direktesendt video på Facebook.

63-åringen var selvsikker da han møtte opp for å avlegge sin egen stemme søndag. Da uttalte han til pressen at en ny runde ikke kom til å bli nødvendig.

