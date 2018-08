Bolton advarer Assad mot å bruke kjemiske våpen i Idlib

Promotion med annonselenker Regntøy guide

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton varsler at USA vil reagere svært kraftig hvis Syrias president bruker kjemiske våpen for å gjenerobre Idlib.

Idlib-provinsen ligger nordvest i Syria og kontrolleres av en rekke sunnimuslimske opprørsgrupper, flere av dem ytterliggående.

I provinsen befinner det seg også mange flyktninger fra andre deler av Syria. Det er hit mange opprørere og familiene deres er blitt sendt etter at opprørsbastioner andre steder i landet er blitt gjenerobret av regjeringen.

Syriske regjeringsstyrker har tidligere inntatt en liten del av Idlib-provinsen. Ifølge Bolton planlegger det syriske regimet nå å gjenoppta militæroffensiven.

– Vi er åpenbart bekymret for at Assad vil komme til å bruke kjemiske våpen igjen, sa Bolton på en pressekonferanse i Jerusalem onsdag.

– Så for å fjerne all forvirring, hvis det syriske regimet bruker kjemiske våpen, vil vi komme med et kraftig svar, og de bør virkelig tenke over dette lenge, sa Bolton.

(©NTB)

Mest sett siste uken