Bolton antyder at han kanskje vil snakke ut

John Bolton, president Donald Trumps tidligere øverste sikkerhetsrådgiver, antyder at han kan komme til å snakke ut om det han opplevde i Det hvite hus.

Bolton er blant dem som har blitt innkalt til å forklare seg i riksrettshøringene mot Trump, men så langt har han nektet å møte.

Etter at han sluttet som sikkerhetsrådgiver i september, har det vært helt tyst på Boltons Twitter-konto. Men fredag tvitret han igjen og skriver at Det hvite hus blokkerte hans personlige Twitter-konto etter at han sluttet i stillingen.

– Vi har nå frigjort Twitter-kontoen, som hittil urettmessig har vært kneblet i kjølvannet av min avgang som nasjonal sikkerhetsrådgiver, skriver han.

– I frykt for hva jeg kan komme til å si? Til dem som har spekulert på om jeg har gjemt meg, beklager å måtte skuffe dere, skriver han.

Boltons navn har gjentatte ganger kommet opp i den pågående riksrettsgranskningen mot president Trump. Flere av vitnene som har forklart seg, har sagt at Bolton var sterkt imot forsøkene fra blant andre Trumps personlige advokat Rudy Giuliani på å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter Biden.

