Bolton sier han vil stemme på Biden i november

President Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sier han vil stemme på Joe Biden ved høstens presidentvalg.

Bolton sier i et intervju med The Daily Telegraph at han stemte på Trump i 2016.

– Etter å ha sett presidenten på nært hold, kan jeg ikke gjøre det igjen. Jeg er bekymret for landet mitt, og han representerer ikke den republikanske saken jeg ønsker å støtte, sier han i intervjuet.

Tirsdag slippes Boltons bok «The Room Where It Happened», der republikaneren skriver om sin tid i Det hvite hus.

Bolton var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fra mars 2018 til april 2019. Før han tjenestegjorde i Trump-regjeringen, hadde han sentrale stillinger da både far og sønn George Bush var president.

Senere har han vært tilknyttet konservative tankesmier og kommentert politikk på TV-kanalen Fox News. Han er kjent som en republikansk hauk, og støttet både invaderingen av Irak i 2003 og skrotingen av atomavtalen med Iran.

