Bolton: USA settes i fare om Trump blir gjenvalgt

John Bolton sier president Donald Trump er svært skadelig for USA, og at høstens valg er siste mulighet til å beskytte landet mot ham.

– Jeg håper han vil bli husket som en énperiodespresident som ikke kastet landet inn i en nedadgående spiral vi i ikke kan komme ut av, sier president Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver i et intervju med ABC News.

Bolton sier han er helt sikker på at landet kan komme seg videre fra én periode, men at to kan bli for mye.

I intervjuet og i boka «The Room Where It Happened», som slippes tirsdag, karakteriserer Bolton Trump som «makeløst uvitende», og en som tar «uberegnelige» og «irrasjonelle» avgjørelser.

Ifølge Bolton er presidenten ikke i stand til å skille sine personlige og politiske interesser fra landets. I tillegg mener Bolton at han lar seg manipulere av andre statsledere.

(©NTB)